شكرا لقرائتكم خبر «الرياض الخضراء».. غرس 53 ألف شتلة بسواعد الطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بزراعة الأشجار في أحياء مدينة الرياض ومنشآتها التعليمية، تشارك مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بطلابها وطالباتها وطواقمها الإدارية والتعليمية في مشروع «الرياض الخضراء»، إذ غرس الطلاب والتربويون 53 ألف شتلة.

وتأتي المشاركة في المشروع ضمن التعاون الاستراتيجي بين الإدارة و»الرياض الخضراء» الذي يعد من أهم المشاريع البيئية المتميزة، وأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان، في إطار تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2023م لرفع تصنيف مدينة الرياض ضمن أفضل مدن العالم.

وكانت إدارة تعليم الرياض قد بدأت خلال الفترة الماضية بالمشاركة في تنفيذ خطة أعمال التشجير في عدد من أحياء مدينة الرياض والمدارس والمرافق التابعة لها بزراعة أشجار متنوعة.

مشاركة التعليم







شاركت في التشجير فرق تقدر بـ 1200طالب وطالبة.



15 مدرسة في حي العزيزية إضافة لأحياء النسيم الشرقي والجزيرة.



3400 فعالية منفذة في المدارس.



53 ألف شتلة تم زراعتها داخل المدارس وخارجها.



ما هو مشروع «الرياض الخضراء»؟