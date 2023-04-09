أمطار رعدية مصحوبة بالرياح على مكة وجدة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية ربيعية، مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، يصحبها جريان للسيـول، وتساقط البرد، تشمل معظم مناطق المملكة، تبدأ من اليوم إلى الخميس المقبل.

ورصد التقرير توقعات هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار اليوم وغدا وتعاود الأربعاء، وذلك على مناطق مكة المكرمة (جدة، رابغ، الليث، القنفذة)، وتبوك (الوجه، ضباء، أملج، شرما)، والمدينة المنورة (ينبع)، وتستمر الحالة من الغد إلى الخميس على المنطقة الشرقية (الدمام، الجبيل، القطيف، الأحساء، بقيق).

وأشار التقرير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم وغدا وتعاود الأربعاء والخميس على مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة، ظهران الجنوب، البرك)، والباحة (الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، وجازان (جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي، بيش، هروب، صبيا، أبوعريش، الدرب، الشقيق، جزر فرسان)، ومكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، قيا، بحرة، خليص، الكامل، الجموم)، ونجران (نجران، شرورة، حبونا ومعظم محافظات المنطقة)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر، العلا).

وشملت التوقعات هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من الغد إلى الأربعاء على مناطق تبوك (تبوك، تيماء، حقل، نيوم)، والجوف (سكاكا، القريات، طبرجل، دومة الجندل)، والحدود الشمالية (طريف، عرعر، رفحاء). في حين تزداد فرصة هطول الأمطار من الغد إلى الخميس على مناطق القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، والرياض (الرياض العاصمة، الدرعية، رماح، الخرج، المزاحمية، الأفلاج، وادي الدواسر، القويعية، السليل، المجمعة، الزلفي، ثادق، شقراء، الزلفي، ضرما، الغاط، عفيف، الدوادمي، ضرما، حريملاء)، والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، قرية العليا)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة).

وأهاب المركز بالجميع متابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية واتباع تعليمات الجهات المعنية.

وشهدت العاصمة المقدسة أمس هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من الأحياء، كما هطلت أمطار على محافظتي جدة والطائف.

توقعات الأرصاد:







الأمطار تبدا اليوم وتعاود حتى الخميس المقبل



أمطار رعدية ورياح على مكة وجدة اليوم



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