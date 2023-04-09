تواصل الأسرة والمدرسة بالإنترنت يرفع تحصيل الطلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت دراسة حديثة إلى أن التواصل بين الأسرة والمدرسة عبر قنوات الإنترنت الآمنة يرفع تحصيل الطلاب.

وأجرت جامعة الملك عبدالعزيز دراسة مسحية بحثية للتعرف على أهم الأدوات التقنية عبر الإنترنت التي تدعم دور الأسرة في تنمية التحصيل الدراسي لأبنائهم؛ بالتعاون مع مركز بحوث سياسات التعليم، وبمشاركة 5 إدارات تعليم بالمملكة متمثلة في: إدارات تعليم الرياض ومكة والمنطقة الشرقية والقصيم وعسير.

وتقصت الدراسة التي قام بها الأستاذ المشارك بقسم تقنيات التعليم بالجامعة الدكتور بدر السليمان؛ مقترحات وآراء أولياء الأمور فيما يخص أهم الأدوات التقنية المستخدمة عبر الإنترنت؛ التي تمكن الأسر من تعزيز دورها المجتمعي في دعم تحصيل الأبناء وتفوقهم الدراسي.

ونشرت الدراسة من قبل المركز الكندي للعلوم والتعليم وهي مؤرشفة في مركز الموارد المعلوماتية التعليمية (ERIC)، الذي يعد أكبر مراكز قواعد البيانات العالمية المختصة في المجال التعليمي التابع لمعهد علوم التعليم في وزارة التعليم الأمريكية.

نتائج الدراسة







أهمية حدوث تواصل مستمر ومباشر بين الأسرة والمدرسة



تواصل الأسر الأخرى داخل المنظومة المدرسية



استخدام قناة آمنة عبر الإنترنت



تبادل الملفات والخبرات والآراء بين المدرسة والأسرة عبر المنصات



عن الدراسة