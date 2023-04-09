شكرا لقرائتكم خبر الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المبكر بالشلل الدماغي للرضع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى خلال البحث حساب مجموعة من المقاييس التي تعكس تعقيد الإشارات وتقيس اتصال الدماغ الوظيفي.
وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي شذوذا عاما في مخطط كهربية الدماغ عند الرضع المصابين بالشلل الدماغي مقارنة بنظرائهم غير المصابين؛ إلى جانب أن هذه المقاييس تضمن في مجموعة خوارزميات لتعليم الآلة وتدريب النموذج عليها، ومن ثم اختبار مدى قدرته لتصنيف مجموعة مكونة من 26 رضيعا؛ 6 منهم ظهرت عليهم أعراض الشلل الدماغي بعمر سنتين وفقا للاختبارات العصبية والـ20 المتبقيين لم يصابوا بالاضطراب.
وتم الحصول على أداء جيد للنموذج المقترح بدقة تصنيف تصل إلى 84.6، حساسية 83، نوعية 85 و0.87 منطقة تحت المنحنى.
وأثبتت الدراسة لهذه النتائج أن خصائص وظائف الدماغ التي تم قياسها استطاعت أن تميز بنجاح بين مجموعتي الرضع؛ لذلك يمكن اعتبار هذه الخصائص مؤشرات حيوية محتملة للشلل الدماغي، وبالتالي يمكن استخدامها بعد اختبارها على عينة أكبر في التطبيقات السريرية العملية للتنبؤ المبكر بالشلل الدماغي.
مزايا البحث العلمي
- التنبؤ بالشلل الدماغي عن طريق تحليل إشارات الدماغ
- الأول من نوعه في استخدام خوارزميات تعليم الآلة
- الطرق المتبعة حاليا تكون عن طريق:
- الاختبارات العصبية بعد ظهور الأعراض على الطفل
- جرى خلال البحث حساب مجموعة من المقاييس
- المقاييس تعكس تعقيد الإشارات وتقيس اتصال الدماغ الوظيفي
كانت هذه تفاصيل خبر الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المبكر بالشلل الدماغي للرضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.