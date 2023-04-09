«911 » جهود أمنية وخدمية بتقنيات متطورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتكامل الجهود الأمنية عبر مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 كمنظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية وفق نظام تقني متطور لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار. وتدعم الكوادر الأمنية بالمراكز أنظمة تقنية تعمل بالذكاء الاصطناعي بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات والإسهام في جودة حياة المجتمع. وخلال العام الماضي 2022 تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية 20,873,693 اتصالا بمعدل 39 اتصالا في الدقيقة، عبر رقم الطوارئ الموحد 911 في 3 مناطق هي: الرياض ومكة المكرمة والشرقية وتم التعامل معها بكل مهنية واحترافية عالية، حيث يتم استقبال المكالمة الواردة متضمنة معلومات المتصل وموقعه الجغرافي خلال ثانيتين، وتحويلها للجهات ذات العلاقة في فترة زمنية لا تتجاوز45 ثانية لكل مكالمة، إضافة إلى التعامل مع مكالمات الطوارئ التي ترد من الأجهزة الذكية الهاتفية واللوحية وغيرها.

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