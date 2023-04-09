الأجواء تجذب أهالي الباحة لمهرجان ليالي رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل الأجواء الربيعية، يشهد مهرجان ليالي رمضان بوسط السوق الذي أطلقته أمانة منطقة الباحة بمدينة الباحة، ويستمر طيلة رمضان المبارك إقبالا كبيرا من الأهالي. وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن المهرجان يحتوي على حاضنة بلدية عبر 35 منفذ بيع (أسر منتجة وأكشاك وبسطات للبيع)، ونافورة تفاعلية، وألعاب أطفال، ومسابقات وسحوبات، مشيرا إلى أن الفعاليات تتضمن عرض أصناف من المأكولات الشعبية الرمضانية والملبوسات وغيرها من المعروضات الأخرى.

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