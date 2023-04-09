شكرا لقرائتكم خبر تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط الاستعدادات المبكرة والخطط الاستباقية من الجهات المعنية لضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام، هطلت أمطار أمس على المسجد الحرام الذي شهد كثافة في أعداد المصلين والزوار الذين أدوا الصلاة والمناسك براحة وطمأنينة وأمان، إذ فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، خطط الطوارئ خلال الأمطار.

وجندت وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية الكوادر البشرية والمعدات للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام.

توعية الزوار

إلى ذلك فعلت الرئاسة ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام برنامج (الصيام جنة) وهو برنامج ميداني يعنى بتوعية زوار وقاصدي المسجد الحرام وتذكيرهم بشأن الصيام وحدوده المشروعة ودورها في تعزيز القيم الخلقية السامية وذلك ضمن مبادرة (الهيئة صديقة القاصدين).

وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام محمد الشحيذي أن البرنامج يهدف إلى توعية جميع القاصدين بالتسابق والتنافس بالأعمال الصالحة والطاعات.

ترجمة إلى 12 لغة

من جهة أخرى وفرت الرئاسة، ممثلة في وكالة الشؤون النسائية وعبر الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية كوكبة من المترجمات المتميزات على مدار 24 ساعة في أروقة المسجد الحرام، وذلك لخدمة قاصدات بيت الله الحرام.

وتعمل الوكالة على خدمة القاصدات عبر كاونترات موزعة داخل المسجد الحرام، حيث يقف عليها عدد من المترجمات المتحدثات بعدة لغات وهي: (الإنجليزية، الأردية، الأوزبكية، الفارسية، التركية، الفرنسية، البنغالية، التاميلية، السيلنكية، البامبارا وجولا ولغة ساحل العاج، البشتو، الهندية).

فرق التعامل مع الأمطار بالمسجد الحرام:

نحو 200 مشرف ومراقب

4000 عامل وعاملة

500 معدة

برامج لخدمة قاصدات بيت الله الحرام:

