نقل المعتمرين مجانا من مطار جدة للحرم المكي

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وتهدف هذه الخدمة المجانية لتمكين ضيوف الرحمن من التنقل عبر وسائل النقل العام إلى الحرم المكي الشريف، وتقليل الكثافة والازدحام في المنطقة المركزية، للمساهمة في تيسير كل السبل لضيف الرحمن لينعم بتأدية الشعائر الدينية بأمان وسلاسة وبخيارات عدة.
وأوضح رئيس عام النقابة العامة للسيارات أسامة سمكري أن النقابة العامة للسيارات تقوم بالتنظيم والتشغيل الميداني بمكة المكرمة وجدة لهذه الخدمة التي أطلقها برنامج خدمة ضيوف الرحمن بالمواءمة مع وزارة الحج والعمرة، وزارة الداخلية، إمارة منطقة مكة المكرمة، شركة مطارات جدة، الهيئة العامة للنقل، الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأضاف أن عدد الرحلات في رمضان بلغ 13 رحلة ترددية تتابعية من مطار الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام تبدأ عند العاشرة صباحا حتى العاشرة من مساء كل يوم، حيث تنطلق رحلة كل ساعة، وفي المقابل تتجه 12 رحلة من مكة تبدأ في تمام الـ11 صباحا إلى الـ11 مساء، لافتا النظر إلى أنه سيتم زيادة عدد الرحلات في العشر الأواخر من رمضان وتعديل التوقيت الزمني للرحلات لتواكب ازدياد أعداد الرحلات الجوية ومواعيد قدومها إلى المطار، إضافة إلى دخول صلاة التهجد، حيث سيبدأ انطلاق الحافلات من المطار عند الثالثة عصرا ليتوقف عند الثالثة صباحا، وتكون في مكة المكرمة من الرابعة عصرا حتى الرابعة صباحا.
الرحلات المجانية
- 13 رحلة ترددية تتابعية في رمضان
- تبدأ عند العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء
- تنطلق رحلة كل ساعة
- 12 رحلة من مكة تبدأ في تمام 11 صباحا إلى 11 مساء
- زيادة عدد الرحلات في العشر الأواخر من رمضان
- تعديل التوقيت الزمني لتواكب ازدياد أعداد الرحلات الجوية
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