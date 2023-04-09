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382 ألف ريال غرامات لرعي إبل وأغنام

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 32 مخالفًا لنظام البيئة، 23 مواطنًا، و9 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 644 متنًا من الإبل، و300 رأسٍ من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتصل عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة 500 ريالٍ لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريالٍ لكل رأس، بما يعادل 382 ألف ريال لإجمالي المخالفات.

وحثَّ المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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