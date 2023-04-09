382 ألف ريال غرامات لرعي إبل وأغنام

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتصل عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة 500 ريالٍ لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريالٍ لكل رأس، بما يعادل 382 ألف ريال لإجمالي المخالفات.
وحثَّ المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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