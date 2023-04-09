السعودية اليوم / تعليم وجامعة بيشة يعلِّقان الدراسةَ الحضورية



أبهـا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة في مقرات وفروع الجامعة اليوم الأحد، على أن يكون حضور الطلبة عبر "البلاك بورد" ويستمر دوام الموظفين - عن بُعد - حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما أعلنت إدارة تعليم بيشة تعليق الدراسة في تعليم بيشة والمحافظات التابعة لها تعليميًّا؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر "

// انتهى //

01:38ت م

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أبهـا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة في مقرات وفروع الجامعة اليوم الأحد، على أن يكون حضور الطلبة عبر "البلاك بورد" ويستمر دوام الموظفين - عن بُعد - حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.كما أعلنت إدارة تعليم بيشة تعليق الدراسة في تعليم بيشة والمحافظات التابعة لها تعليميًّا؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر " منصة مدرستي ".// انتهى //01:38ت م0012

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.