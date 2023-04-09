السعودية اليوم / أكثر من 4 آلاف مستفيد من العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة خلال أسبوع



الحديدة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

قدّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ4.217 مستفيدًا، وذلك خلال المدة من 22 حتى 28 مارس 2023م.

وراجع عيادة الباطنية 788 فردًا، وعيادة الطوارئ 825 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 237 حالة، وعيادة الأطفال 204 أطفال، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 481 فردًا، وعيادة الوبائيات 442 فرداً، وعيادة التوليد 15 حالة، وعيادة الفحص المخبري 1.003 أفراد، فيما صُرفت الأدوية لـ 3.266 فردا، وعيادة الجراحة والتضميد 169 فردًا، واستفاد من قسم الإحالة الطبية 3 أفراد، وقسم التغذية العلاجية 96 فردًا، وقسم التحصين 16 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 941 فرداً.

وفي الخدمات المرافقة، استفاد 1.164 شخصًا من قسم الرعاية الصحية، و7 مستفيدين من قسم نقل الدم، واستقبل قسم تخطيط القلب فردين ، وقسم التنويم 4 أفراد.

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