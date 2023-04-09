السعودية اليوم / وزارة الداخلية تصدر نسخة محدثة من دليل إرشادات المحافظة على أمن وسلامة المعتمرين خلال العشر الآواخر من شهر رمضان 1444هـ



الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

أصدرت وزارة الداخلية دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1444 هـ، تضمن تحديثًا لعدد من التعليمات والإرشادات التي أطلقتها مطلع الشهر المبارك، لتسهيل أداء النسك والصلاة بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة.

واحتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة، باستخدام حافلات النقل العام ومحطة القطار والسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والنقل الترددي والسير على الأقدام، والتعريف بمواقف السيارات الخاصة ومواقعها.

ويوضح دليل المعتمرين الرسائل الإعلامية للوحات الإرشادية في الطرقات وعند أبواب الحرم المكي الشريف وفي ساحاته، إضافة إلى العديد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء العمرة والصلوات بيسر وطمأنينة، ويمكن الوصول مباشرة للدليل عبر الرابط shorturl.at/cjCX3.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.