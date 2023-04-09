توزيع فائض موائد إفطار المسجد النبوي على المحتاجين

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وبلغ إجمالي الفائض من الوجبات خلال الـ15 يوما الأولى من رمضان المبارك 980 كجم، وعدد السفر التي تم تغطيتها 1344 سفرة. فيما بلغ عدد المتطوعين المشاركين في الخدمة 55 متطوعا، بإجمالي 181 ساعة تطوع في جميع أنحاء المسجد النبوي.
من جهة، أخرى أكد الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استقبلت خلال النصف الأول من رمضان 15.7 مليون مصل ومصلية في المسجد النبوي الشريف، كما بلغ إجمالي عدد المصلين من غرة محرم لهذا العام وحتي اليوم 163مليون مصل ومصلية.
وأكد أن الوكالة هيأت المسجد النبوي للزوار والمصلين، خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد النبوي، لضمان انسيابية الحركة، .ذلك تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته و مرافقه وتسهيل جميع الخدمات، لينعم الزوار والمصلون بالراحة، ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
الأعمال التطوعية
31 فرصة تطوعية
96,823 ساعة تطوعية
خدمات التنقل اليومية 33,189 رحلة
استفاد منها 270,515
193 خدمة مقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة
استفاد منها 31,002
1108 مستفيدين من الخدمات الاجتماعية
توزيع 47,315 عبوة ماء زمزم
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