شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 88% من مشروع تصريف الأمطار بطريق الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحسين جودة الحياة أنجزت أمانة محافظة جدة نحو 88% من أعمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار - طريق الحرمين (الجزء الأول) بحي النخيل في المنطقة الواقعة من طريق الملك عبدالله إلى طريق فلسطين، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، والتي تعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان الزهراني أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 93.442 مليون ريال، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 5.76 كلم2، فيما يهدف إلى تنفيذ حلول لتصريف الأمطار لكامل حي النخيل ولمنطقة شمال أبرق الرغامة امتدادا إلى شارع فلسطين، والذي سيسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات في المناطق المستهدفة، كما يزيد من نسبة تغطية شبكات تصريف مياه الأمطار في مدينة جدة.

وبين أن الأعمال تجري باستخدام الحفر المفتوح وتتضمن إنشاء 6 شبكات فرعية يصل متوسط أطوالها إلى 16.4 كلم، وتعتمد بشكل رئيسي على تصريف مياه الأمطار بالاعتماد على ميول الأرض الطبيعية إلى مجرى القناة الممتدة من سد أم الخير، كما سيشتمل العمل على تركيب 181 منهلا، و227 مصيدة أمطار، إضافة إلى إنشاء محطتي رفع بقطر 7 م وعمق 11 م، حيث تحتوي كل محطة على 3 مضخات بهدف ضمان رفع أكبر كمية من التدفقات وتصريف المياه في المناطق المنخفضة إلى القناة مباشرة، مشيرا إلى أن المشروع يعمل على تنفيذه نحو 185 يدا عاملة.

المشروع بالأرقام

93 مليون ريال تكلفته الإجمالية

5.76 كلم2 مساحته الإجمالية

إنشاء 6 شبكات فرعية

متوسط أطوالها إلى 16.4 كلم

تركيب 181 منهلا

227 مصيدة أمطار

إنشاء محطتي رفع بقطر 7 م وعمق 11 م