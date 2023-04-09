شكرا لقرائتكم خبر نقل 954 ألف طن نفايات إلى المردم العام بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات، نفايات البلدية الصلبة منذ بدء رمضان، إذ بلغ إجمالي النفايات الواردة إلى المردم العام 95402.3 طن، ونسبة النفايات العضوية 45.6%، وذلك بمعدل 14535 رحلة نقل للمردم العام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن ذلك يأتي خلال حرص الأمانة على مضاعفة جهودها خلال رمضان، مشيرا إلى أن النفايات بلغت خلال النصف الأول من رمضان نحو 100,000 طن، وتم نقلها إلى المردم العام، كما بلغت نسبة النفايات العضوية من هذه الكمية ما يقارب من 45%.

وأكد أن الأمانة تعمل بشكل كبير في مجال النظافة، وإزالة ورفع النفايات، وتوزيع الفرق الميدانية في الأحياء والمناطق، خاصة المنطقة المركزية والمناطق المزدحمة، وذلك بما يتلاءم مع الأعداد الغفيرة التي توجد في الأراضي المقدسة خلال هذه الأيام.