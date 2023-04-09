نقل 954 ألف طن نفايات إلى المردم العام بمكة

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن ذلك يأتي خلال حرص الأمانة على مضاعفة جهودها خلال رمضان، مشيرا إلى أن النفايات بلغت خلال النصف الأول من رمضان نحو 100,000 طن، وتم نقلها إلى المردم العام، كما بلغت نسبة النفايات العضوية من هذه الكمية ما يقارب من 45%.
وأكد أن الأمانة تعمل بشكل كبير في مجال النظافة، وإزالة ورفع النفايات، وتوزيع الفرق الميدانية في الأحياء والمناطق، خاصة المنطقة المركزية والمناطق المزدحمة، وذلك بما يتلاءم مع الأعداد الغفيرة التي توجد في الأراضي المقدسة خلال هذه الأيام.
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