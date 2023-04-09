ضبط معمل حلويات تديره عمالة مخالفة في بحرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة معملا للحلويات والمخبوزات، تديره عمالة مخالفة في محافظة بحرة، يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

أغلق الموقع فورا، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتستهدف الفرق من حملاتها الجودة المستدامة لسلامة الغذاء، إذ نفذت حملات توعوية مكثفة لأصحاب المتاجر الغذائية والمحلات التجارية والعاملين فيها، سعيا إلى رفع مستوى جودة السلامة الغذائية، والتشديد على ذلك خلال رمضان، نظرا لزيادة طلب المستهلك فيه من جميع السلع والمنتجات. وشملت جهود التوعية اللوائح والاشتراطات البلدية بهدف الارتقاء بأعلى مستويات الجودة للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وتواصل الأمانة تقديم رسائلها التوعوية في جميع الأنشطة الغذائية وغير الغذائية، التي تمس صحة المواطن والمقيم بشكل مستمر، خلال مبادرات وبرامج توعوية تقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة، إضافة إلى جولات، وتعريف أصحاب المحلات والعاملين فيها باشتراطات الصحة العامة والتعليمات البلدية، ولائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية.

المضبوطات شملت:

200 كجم مخبوزات معدة للتحضير

5975 كجم مخبوزات وحلويات

900كجم دقيق

306 لترات زيوت نباتية

500 كجم سكر