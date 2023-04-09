ترحيل 8550 مخالفا وإحالة 7723 لبعثاتهم الدبلوماسية

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
16٫982 مخالفا
9500 مخالف لنظام الإقامة
5020 مخالفا لنظام أمن الحدود
2462 مخالفا لنظام العمل
1613 حاولوا الدخول للمملكة
23 % يمنيون
73 % إثيوبيون
4 % جنسيات أخرى
88 حاولوا الخروج بطريقة غير نظامية
13 متورطا في النقل وإلايواء والتشغيل
15٫327 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
13٫515 رجلا
1812 امرأة
7723 أحيلوا للبعثات الدبلوماسية
1684 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
8550 مخالفا تم ترحيلهم
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