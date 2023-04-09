ترحيل 8550 مخالفا وإحالة 7723 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الأمنية الميدانية التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 30 مارس حتى 5 أبريل الجاري، عن ضبط 16982مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وإحالة 7723 إلى بعثاتهم الدبلوماسية، للحصول على وثائق سفر، وترحيل 8550 مخالفا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات 16٫982 مخالفا 9500 مخالف لنظام الإقامة 5020 مخالفا لنظام أمن الحدود 2462 مخالفا لنظام العمل 1613 حاولوا الدخول للمملكة 23 % يمنيون 73 % إثيوبيون 4 % جنسيات أخرى 88 حاولوا الخروج بطريقة غير نظامية 13 متورطا في النقل وإلايواء والتشغيل 15٫327 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13٫515 رجلا 1812 امرأة 7723 أحيلوا للبعثات الدبلوماسية 1684 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 8550 مخالفا تم ترحيلهم

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