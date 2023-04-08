السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدرب 211 معلمًا في مديريتي سيئون وشبام بحضرموت على أساليب التعلّم النشط والإدارة الصفية



حضرموت 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ورشة عمل لتدريب المعلمين والمعلمات على أساليب التعلّم النشط والإدارة الصفية في مديريتي سيئون وشبام بمحافظة حضرموت، استفاد منها 211 معلماً ومعلمة.

وجرى خلال الورشة التي دامت خمسة أيام تعريف المشاركين على المفاهيم الأساسية للإدارة الصفية الناجحة، ومشكلات الفصل الدراسي، وأساليب التعلم النشط، وعناصر إدارة الفصل، وأنماط المعلم.

وتأتي هذه الورشة في إطار سعي المركز على تزويد المعلمين والمعلمات بالمعارف اللازمة التي تمكنهم من التعامل مع سلوكيات الطلاب المختلفة، وتحسين استخدام المواد التعليمية المختلفة، والارتقاء بالمنظومة التربوية في اليمن.

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