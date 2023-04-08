السعودية اليوم / سفير المملكة لدى جمهورية طاجيكستان يقيم حفل الافطار الرمضاني السنوي



دوشانبي 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، مساء اليوم، حفل الإفطار الرمضاني السنوي بحضور رئيس لجنة الشؤون الدينية والاحتفالات سليمان دولت زاده ومفتي جمهورية طاجيكستان رئيس المركز الإسلامي الشيخ الدكتور سعيد مكرم عبدالقادر زاده، وعدد من المسؤولين في الحكومة وأعضاء البرلمان وسفراء الدول الإسلامية والأجنبية المعتمدين ونخبة من المثقفين ورجال الأعمال والإعلاميين.

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23:39ت م

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