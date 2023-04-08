السعودية اليوم / حرس الحدود بجازان يقيم معرضًا توعويًا بعنوان "وطن بلا مخالف"



جيزان 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

أقام حرس الحدود بمنطقة جازان معرضًا توعويًا بعنوان "وطن بلا مخالف" خلال الفترة من 16 إلى 19 /9/ 1444 هـ في كادي مول، بهدف توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بنظامي أمن الحدود والإقامة، والإبلاغ عن مخالفيهما، لما يترتب على وجودهم من آثار أمنية وصحية واجتماعية واقتصادية، مثل تهريب وترويج المخدرات، وانتشار الجريمة بأنواعها.

ويأتي المعرض في إطار الجهود الإعلامية لحملة وزارة الداخلية "وطن بلا مخالف" ممثلةً في قطاعاتها الأمنية وإمارات المناطق، للتعريف بنظام أمن الحدود، وعرض التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لمحاولات مخالفي أمن الحدود في عبور الحدود إلى داخل المملكة وعقوبة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، التي تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريالٍ، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

ودعا حرس الحدود إلى التعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بأرقام الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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22:39ت م

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