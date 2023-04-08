تواصل مهني للجنة المحامين

نظمت لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، أمسية قانونية رمضانية بحضور المشرف العام على الامانة العامة بالهيئة السعودية للمحامين الدكتور علاء ناجي ومساعد الأمين العام عبدالعزيز الجفير وعدد من المحامين والمحاميات في إحدى قاعات جدة الكبرى. وأكدت لجنة المحامين بالمنطقة رصها الدائم لمتابعة جميع الاقتراحات المقدمة من قبل المحامين التي تخدم مهنة المحاماة وأعضاء الهيئة السعودية للمحامين وتعزيز أواصر التواصل المهني بين الجميع بكافة المجالات ودعمهم لانجاح قطاع المحاماة وفق رؤية المملكة 2030. وكرمت اللجنة أعضاء المبادرات المعتمدين لدى لجنة منطقة مكة المكرمة ( وهم مبادرة تكوين ومبادرة الرسالة القانونية ومبادرة أصحاب القانون ومبادرة ترحال القانوني ومبادرة الساحة القانونية ) تقديرا لجهودهم في خدمة المهنة.



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