46 متطوعا للترجمة بساحات المسجد الحرام

وتحرص الجمعية في هذا الخدمة على الاستفادة من طلبة المنح الدراسين في الجامعات السعودية، بالتعاون مع جامعاتهم في برامج الترجمة والخدمة المقدمة لضيوف الرحمن القادمين من بلدانهم، حيث تندرج هذه الخدمة تحت أحد برامج الجمعية «برنامج غذاء الروح» الذي يعنى بإثراء تجربة ضيف الرحمن، وتقديم مواد وبرامج متنوعة بالاستفادة من التقنية الحديثة وتطويعها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين بتوجيههم وإرشادهم وتذكيرهم بالسنن النبوية، والترجمة والفتوى بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويعمل متطوعو «هدية» يوميًّا في ساعات الذروة من بعد صلاة العصر حتى ما بعد صلاة التراويح؛لتقديم خدمة الترجمة والإرشاد المكاني للمعتمرين والمصلين بـ 7 لغات: «الإنجليزية، والأردية، والبنجابية، والسندية، والبشتوية، والبلوشية، والهندية».
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