مهارتي 2 بتعليم الطائف

انطلقت، بإدارة التعليم بمحافظة الطائف، نهاية الأسبوع المنصرم، اختبارات «مهاراتي 2» للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، مستهدفة المهارات الأساسية المكتسبة في المعارف والمهارات التي سبق دراستها في اللغة الإنجليزية والرياضيات، ومادتي لغتي والعلوم.

ويهدف الاختبار إلى تحفيز الطلبة لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة، وتشخيص وتحليل نواحي القوة ومكامن الضعف لدى الطلبة، إلى جانب توفير بيانات تُسهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم والإدارة التعليمية وقطاعات الوزارة.