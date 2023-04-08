إعانة زواج لـ 19 مستفيدا أبها

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مبارك شايع القحطاني، أن برنامج إعانة الزواج يعد من أهم برامج الجمعية، وأشار إلى أن الجمعية قدمت عددًا من الدورات التدريبية في الجانب الاجتماعي والشرعي والصحي لتأهيل المستفيدين لقيادة الأسرة بنجاح وتجويد الحياة الأسرية وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بكيفية حل المشكلات الأسرية.
من جهته أكد المحافظ مسفر الوادعي أن مبادرة مودة لتيسير الزواج على المقبلين على الزواج من الشباب تعد ضمن فعاليات مبادرة «أجاويد»التي أطلقها الأمير تركي بن طلال، وأثني على الدور الدور الكبير لجمعية البر بالمحافظة، وما تقدمه من مبادرات وفعاليات، وحث الوادعي رجالَ الأعمال والميسورين وبرامج المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص والبنوك إلى دعم مشاريع وبرامج تيسير الزواج، وفي ختام الحفل كرم المحافظ الجهات المشاركة والداعمة لمبادرة مودة لتيسير الزواج.
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