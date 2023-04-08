وزير الشؤون الإسلامية: قدمنا مليون خدمة توعوية بمسجد السيدة عائشة

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمعالجة التكدس في حركة النقل عند خروج المعتمرين من مسجد التنعيم (مسجد السيدة عائشة) بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة وتوفير كافة الخدمات لهم وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة مما يضمن سلامتهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير آل الشيخ اليوم السبت، بزيارة تفقدية لمسجد التنعيم بمكة المكرمة واطلع من خلالها على مرافق المسجد والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار والتقى باللجان العاملة والمهندسين والإداريين والمتطوعين وحثهم على مواصلة الجهد وبذل المزيد من الخدمات للتيسير على ضيوف الرحمن في هذا المسجد الذي يقصده ملايين المعتمرين.

كما زار الوزير كبائن التوعية الإسلامية بمسجد التنعيم والتقى بالدعاة والمترجمين وشارك في توزيع الكتيبات الدينية والكمامات على رواد المسجد إضافة إلى الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة من قبل الدعاة في مسجد التنعيم وحثهم على بذل المزيد من الجهد في مجالات التوعية الإسلامية والإرشاد وتوجيه المعتمرين بالأخذ من الكتاب والسنة المطهرة.

وقال آل الشيخ خلال الجولة، إن الوزارة عبر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، قدمت قرابة المليون خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة بمسجد التنعيم بمكة المكرمة والدعاة المشاركين وبلغات عالمية منذ بدء المرحلة الثانية من برامج التوعية الإسلامية, تأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

وأضاف أن الخدمات الدعوية تمثلت في توجيه وإرشاد المعتمرين والرد على أسئلتهم المتعلقة بمناسك العمرة وبيان فضائل شهر رمضان المبارك, وتوزيع المطويات الدينية بلغات عالمية وتشغيل المكتبة الإلكترونية التي تضم مئات من الكتب الإلكترونية, وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة.

كما التقى عدد من المعتمرين للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم خلال رحلة العمرة وأثنوا على الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوعية ضيوف الرحمن مما يسهم في أداء العمرة وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة, رافعين شكرهم للقيادة الرشيدة على خدمتهم ضيوف الرحمن وتسخير كل سبل الراحة لهم خلال رحلة العمرة, سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء, وأن يديم على المملكة الأمن والاستقرار.