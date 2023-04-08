السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة أملج



أملج 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج، بحضور محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي، وذلك بمنزل سموّه في مدينة أملج.

ونقل سموّه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، منوهاً بما تشهده محافظة أملج من حراك سياحي وتنموي في مختلف المجالات.

وأشار سموه إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030، التي يشرف عليها سمو ولي العهد - أيده الله -، ومنها مشروع البحر الأحمر من فرص عمل لأبناء وبنات محافظة أملج ولرجال الأعمال والشركات، وما سيحدثه من نقلة حضارية كبيرة وما يقدمه من برامج وفرص تعتمد على تنمية الإنسان السعودي وتطوير مقدراته باعتباره الأساس لنهضة البلاد وتحقيق أهدافها التنموية، سائلاً سموه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة -حفظها الله-.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

// انتهى //

22:53ت م

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