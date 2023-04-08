السعودية اليوم / أكثر من 150 دبلوماسياً يلتقون على مائدة إفطار "غرفة مكة"



مكة المكرمة ١٧ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٣م واس

التقى أكثر من 150 قنصلاً ودبلوماسياً وممثلاً للدول الشقيقة والصديقة على مائدة إفطار الغرفة التجارية بمكة المكرمة، حيث استقبلهم رئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح كامل، ونائبيه وأعضاء المجلس، وممثلون لوزارة الخارجية، وأمين عام غرفة مكة المكرمة ورجال الأعمال.

وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، أن الإفطار السنوي للقناصل وممثلي الدول هي عادة سنوية تتبعها الغرفة بهدف فتح مجالات التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في مكة المكرمة.

من جانبه أكد رئيس ومؤسس مجلس الحجاج البريطاني رشيد محمد، أهمية المشاركة في الإفطار السنوي لغرفة مكة المكرمة لجميع الأطراف ذوي العلاقة لما يمثله الملتقى من أهمية روحية في الشهر الفضيل وفي موقع قريب من الحرم المكي الشريف، وفي تجديد العلاقات وتطوير التعاون وتبادل الآراء والأفكار بشكل مباشر بين الحضور.

وأشار إلى أن اتفاقية "منافع" التي أعلن عنها مؤخراً بين غرفة مكة المكرمة والمدينة المنورة والغرفة الإسلامية من شأنها تعزيز أداء التجارة والأعمال الإسلامية، وعندما نعمل جميعا كيد واحدة سيكون أداؤنا قوياً وفعالاً من خلال المختصين والعلماء لدينا الذين يمكن أن يبتكروا لنا العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة التي تفيد كل المسلمين في كل أنحاء العالم.

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22:43ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.