شكرا لقرائتكم خبر عن طلب رسمي من الهلال للاتحاد السعودي بعد أحداث مباراة الشباب الشائكة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، وجه طلبًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول القرارات التحكيمية في مباراة الشباب في دوري روشن السعودي.

وتلقى الهلال خسارة ثقيلة أمام الشباب بثلاثية نظيفة، في مباراة الديربي التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن إدارة الهلال طالبت الاتحاد السعودي، إفادتها عن عمل تقنية الفيديو VAR في المباراة، وتزويدها بالمحادثة التي تمت ما بين حكم الـVAR ومساعده بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقها وعدم التدخل في حالة الطرد.

وكان عدد من لاعبي الهلال والإداريين، أبدوا غضبهم الكبير من الآداء التحكيمي بقيادة ماجد الشمراني، في عدد من الأحداث خلال المباراة.

وبتلك النتيجة تجمد رصيد الهلال عند 45 نقطة من 22 مباراة، بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما جاء الشباب في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.