أنهت الجهات المعنية في مكة المكرمة استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال الأعداد المتزايدة من المصلين والمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1444هـ.
حيث أعلنت شؤون الحرمين الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال طلبات الاعتكاف إلكترونياً واعتماد موقعين للمعتكفين في قبو توسعة الملك فهد والمصليات الخلفية والوسطية في توسعة الملك عبدالله.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.