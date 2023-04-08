اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين بالمسجد الحرام

أنهت الجهات المعنية في مكة المكرمة استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال الأعداد المتزايدة من المصلين والمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1444هـ.

حيث أعلنت شؤون الحرمين الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال طلبات الاعتكاف إلكترونياً واعتماد موقعين للمعتكفين في قبو توسعة الملك فهد والمصليات الخلفية والوسطية في توسعة الملك عبدالله.