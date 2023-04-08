آل الشيخ ينتقد تنظيم الحافلات من مسجد عائشة إلى الحرم

أكد وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لـ “ دوت الخليج “ ضعف خدمات النقل من مسجد السيدة عائشة (التنعيم) وانتظار ضيوف الرحمن لفترات طويلة لنقلهم إلى الحرم المكي، واختلاط الحافلات بالسيارات الصغيرة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمسجد السيدة عائشة في مكة المكرمة، كما تمنى على المسؤولين سرعة معالجة الخلل.
وذكر آل الشيخ أنه تم الرفع لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، الذي يحرص على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
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