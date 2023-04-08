السعودية اليوم / إنجازات وطنية تحققها مبادرات التحول الوطني لعام 2022 نحو مدن خضراء صديقة للبيئة



الطائف 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

استعرض التقرير السنوي الصادر عن برنامج التحول الوطني لعام 2022 أبرز ما أنجزه البرنامج في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي .

وقد اشتمل البعد الثاني في البرنامج على العديد من الإنجازات في مجال الاستدامة البيئية والذي أتى مواكبًا لتحقيق مستهدفات مبادرة

وبحسب التقرير تم زراعه أكثر من 15 مليون شجره في السنوات الخمس الماضية من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وإعادة استخدام أكثر من 22% من المياه المعالجة وزيادة مساحة المناطق المحمية لتصبح أكثر من 16.8 % في هذا العام وكذلك إطلاق 921 كائنا فطريا مهددا بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات.

وقال رئيس مجلس الإدارة في جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي : إن التكامل بين القطاع العام والخاص وغير الربحي هو حجر الزاوية في تحقيق مستهدفات الرؤية وهذا ما سعينا إليه بالجمعية في ضوء توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف الرئيس الفخري للجمعية والذى يولي الجانب البيئي اهتماما بالغا وذلك من خلال دعم البرامج والمبادرات التي تسهم بفاعلية في تحويل محافظة الطائف إلى محافظة تطبق أسس ومبادئ المدن الخضراء ويتم من خلالها اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق الاستدامة والمواءمة بين النمو السريع والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال استعادة الحياة الفطرية في البيئات الطبيعية في فضاءات وأودية الطائف من خلال التشجير الكثيف وتنفيذ سياسات فاعلة للاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة والحد من المخلفات والتقليل من الانبعاثات، وفي هذا الجانب رأس سمو أمير محافظ الطائف اجتماعا لدراسة سبل إعادة تأهيل وتطوير وادي العرج بما يكفل جودة الحياه من خلال الاستفادة من مقومات وادي العرج الطبيعية في مجال صناعة السياحة والترفيه وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة المهدرة بالمحافظة لتنفيذ منتزهات برية وغابات شجرية وللاستثمار في المجال الزراعي والتوسع في الرقعة الخضراء مما سيسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء والأمن الغذائي.

ولفت العتيبي النظر إلى أن جمعية الطائف الخضراء تعمل جنبا إلى جنب مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية نحو تنفيذ مشروع ترشيد استهلاك المياه لعدد من مساجد بمحافظة الطائف من المتوقع أن يتم من خلاله تحقيق وفورات مائيه تفوق 30 ألف متر مكعب سنويا إلى جانب الوفورات الماليه.

// انتهى //

19:46ت م

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الطائف 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واساستعرض التقرير السنوي الصادر عن برنامج التحول الوطني لعام 2022 أبرز ما أنجزه البرنامج في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي .وقد اشتمل البعد الثاني في البرنامج على العديد من الإنجازات في مجال الاستدامة البيئية والذي أتى مواكبًا لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ في 27 مارس 2021 التي تُعد قفزة كبيرة إلى الأمام لتحقيق طموحنا في أن نصبح دولة رائدة في رسم المستقبل الأخضر على المستوى العالمي .وبحسب التقرير تم زراعه أكثر من 15 مليون شجره في السنوات الخمس الماضية من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وإعادة استخدام أكثر من 22% من المياه المعالجة وزيادة مساحة المناطق المحمية لتصبح أكثر من 16.8 % في هذا العام وكذلك إطلاق 921 كائنا فطريا مهددا بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات.وقال رئيس مجلس الإدارة في جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي : إن التكامل بين القطاع العام والخاص وغير الربحي هو حجر الزاوية في تحقيق مستهدفات الرؤية وهذا ما سعينا إليه بالجمعية في ضوء توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف الرئيس الفخري للجمعية والذى يولي الجانب البيئي اهتماما بالغا وذلك من خلال دعم البرامج والمبادرات التي تسهم بفاعلية في تحويل محافظة الطائف إلى محافظة تطبق أسس ومبادئ المدن الخضراء ويتم من خلالها اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق الاستدامة والمواءمة بين النمو السريع والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال استعادة الحياة الفطرية في البيئات الطبيعية في فضاءات وأودية الطائف من خلال التشجير الكثيف وتنفيذ سياسات فاعلة للاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة والحد من المخلفات والتقليل من الانبعاثات، وفي هذا الجانب رأس سمو أمير محافظ الطائف اجتماعا لدراسة سبل إعادة تأهيل وتطوير وادي العرج بما يكفل جودة الحياه من خلال الاستفادة من مقومات وادي العرج الطبيعية في مجال صناعة السياحة والترفيه وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة المهدرة بالمحافظة لتنفيذ منتزهات برية وغابات شجرية وللاستثمار في المجال الزراعي والتوسع في الرقعة الخضراء مما سيسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء والأمن الغذائي.ولفت العتيبي النظر إلى أن جمعية الطائف الخضراء تعمل جنبا إلى جنب مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية نحو تنفيذ مشروع ترشيد استهلاك المياه لعدد من مساجد بمحافظة الطائف من المتوقع أن يتم من خلاله تحقيق وفورات مائيه تفوق 30 ألف متر مكعب سنويا إلى جانب الوفورات الماليه.// انتهى //19:46ت م0078

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