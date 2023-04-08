السعودية اليوم / النقابة العامة للسيارات توفر خدمة النقل العام للمعتمرين



مكة المكرمة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

وفرت النقابة العامة للسيارات ( خدمة النقل العام للمعتمرين ) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من وصول المعتمرين القادمين إلى المطار بتأشيرة زيارة أو تأشيرة سياحة إضافة للمواطنين والمقيمين، من خلال استلام بطاقة الصعود إلى الحافلة التي تتوجه بهم إلى مواقف كدي ومن ثم إلى المسجد الحرام،

وتهدف هذه الخدمة المجانية لتمكين ضيوف الرحمن من التنقل عبر وسائل النقل العام إلى الحرم المكي الشريف، وتقليل الكثافة و الازدحام في المنطقة المركزية، للمساهمة في تيسير كل السبل لضيف الرحمن لينعم بتأدية الشعائر الدينية بأمان وسلاسة وبخيارات متعددة.

وأوضح رئيس عام النقابة العامة للسيارات أسامة سمكري أن النقابة العامة للسيارات تقوم بالتنظيم والتشغيل الميداني بمكة المكرمة و جدة لهذه الخدمة التي أطلقها برنامج خدمة ضيوف الرحمن بالمواءمة مع وزارة الحج و العمرة ، ووزارة الداخلية ، وإمارة منطقة مكة المكرمة ، وشركة مطارات جده ، والهيئة العامة للنقل ، والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج ، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة و المشاعر المقدسة .

وأضاف أن عدد الرحلات في شهر رمضان بلغ 13 رحلة ترددية تتابعية من مطار الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام تبدأ عند العاشرة صباحا حتى العاشرة من مساء كل يوم حيث تنطلق رحلة كل ساعة ، و في المقابل تتجه 12 رحلة من مكة تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الحادية عشرة مساء ، لافتاً النظر إلى أنه سيتم زيادة عدد الرحلات في العشر الأواخر من رمضان وتعديل التوقيت الزمني للرحلات لتواكب ازدياد أعداد الرحلات الجوية و مواعيد قدومها إلى المطار ، إضافة إلى دخول صلاة التهجد حيث سيبدأ انطلاق الحافلات من المطار عند الثالثة عصرا ليتوقف عند الثالثة صباحا وتكون في مكة المكرمة من الساعة الرابعة عصرا حتى الرابعة صباحا .

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19:44ت م

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