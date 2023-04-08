السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الجزائر يقيم مأدبة إفطار رمضاني



الجزائر 17 رمضان 1444هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، مأدبة إفطار رمضاني للسفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى الجزائر، بحضور عدد من أعضاء السفارة.‏

ورحب السفير البصيري خلال المأدبة بالحضور، وهنأهم بشهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع باليمن والبركات.

// انتهى //

19:12ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.