شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعلق على تجديد عقد تاليسكا مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على تجديد عقد زميله البرازيلي في الفريق، أندرسون تاليسكا بالفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "elfutbolero"، على أن رونالدو، أبلغ مسؤولي قلعة العالمي، بسعادته الكبيرة، بتجديد عقد تاليسكا، وضمان بقاءه مع الفريق، لعدة سنواتٍ أخرى.

وكان نادي النصر أعلن عن تجديد عقد البرازيلي أندرسون تاليسكا، لمدة عاميين إضافيين، لينتهي في يونيو من عام 2026، بدلًا من صيف 2024.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن نادي النصر، اقترب من إنهاء صفقة المدافع الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، لصالحة.

وأعلنت الصحيفة، زيادة الإدارة النصراوية، من العرض المقدم إلى راموس، بشكل جنوني، بعد تدخل نادي الهلال، في الصفقة، خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في 30 يونيو من عام 2023.