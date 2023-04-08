شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقترب من صفقتين عالميين في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن نادي النصر السعودي أصبح قريب من التعاقد مع صفقة عالمية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة، أن نادي النصر اقترب من إنهاء صفقة المدافع الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، لصالحة.

وأضافت: "زيادة الإدارة النصراوية، من العرض المقدم إلى راموس، بشكل جنوني بعد تدخل نادي الهلال، في الصفقة، خلال الأيام الماضية".

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الإسباني البالغ من العمر 37 سنة، ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في 30 يونيو من عام 2023.

من ناحية أخرى كشفت صحيفة "elfutbolero"، عن إعادة فتح النصر، المفاوضات مع البليجيكي إيدين هازارد جناح نادي ريال مدريد، لضمه إلى صفوف الفريق الأول، بشكل رسمي، وسط تفاؤل بإتمام الصفقة.

ويرتبط هازارد بعقد مع نادي ريال مدريد الإسباني، حتى 30 يونيو 2024، حيث لا تمانع إدارة فلورنتينو بيريز، في التخلي عنه، خلال صيف العام الحالي.