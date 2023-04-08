السعودية اليوم / مستوطنون ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية



القدس المحتلة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح اليوم، في اعتداءات للمستوطنين على نابلس والخليل وبيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا قرية كيسان قرب مدينة لحم، واعتدوا على المزارعين، مما أدى إلى إصابة مزارع بجروح، وقامت قوات الاحتلال باعتقاله بعد إصابته ، مشيرة إلى أن المستوطنيين في جنوب مدينة الخليل ، قاموا بمهاجمة وتحطيم واجهات عدة لمركبات المواطنين الفلسطينيين .

وأضافت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل لليوم الثاني على التوالي فرض إغلاقها الشامل على منطقة الأغوار، وقامت بإغلاق عدة طرق بالسواتر الترابية.

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18:09ت م

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