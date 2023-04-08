السعودية اليوم / أمطار على العاصمة المقدسة



مكة المكرمة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 ابريل 2023م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

جعلها اللَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// أنتهى//

17:58ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.