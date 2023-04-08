السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطلق برنامج الصيام جنة"



مكة المكرمة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام اليوم برنامج (الصيام جنة) وهو برنامج ميداني يعنى بتوعية زوار وقاصدي المسجد الحرام وتذكيرهم بشأن الصيام وحدوده المشروعة ودورها في تعزيز القيم الخلقية السامية وذلك ضمن مبادرة (الهيئة صديقة القاصدين) .

وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام محمد أحمد الشحيذي بأن البرنامج يهدف إلى توعية جميع القاصدين بالتسابق والتنافس بالأعمال الصالحة والطاعات طوال العام ولا سيما في شهر رمضان المبارك وفضل المحافظة على الطاعات والإكثار منها ، والحرص على توعية قاصدي المسجد الحرام .

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17:53ت م

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