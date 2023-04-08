

إسلام آباد 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

اعتقلت الشرطة الباكستانية ثمانية أشخاص من العناصر الإرهابية خلال عمليات نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي .

وأفاد الشرطة الباكستانية في بيان اليوم أن عمليات الاعتقال جرت في مدن لاهور وراولبندي وديرة غازي خان، وأن المعتقلين ينتمون إلى "حركة طالبان باكستان" وتنظيم "داعش" الإرهابي .

وأضاف أن الشرطة صادرت من بعض المعتقلين أسلحة ومتفجرات وذخيرة ومواد محظورة، ونقلتهم إلى مراكز أمنية لمواصلة التحقيق معهم .

// انتهى //

17:12ت م

0056





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشرطة الباكستانية تعتقل ثمانية من العناصر الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.