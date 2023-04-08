شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم موقف نجم اتحاد جدة من مواجهة الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لاختبار طبي اليوم السبت، من أجل تحديد موقفه من مواجهة الوحدة، بدوري روشن السعودي.

وأشارت تقارير صحفية، أن البرازيلي رومارينهو المحترف بصفوف الاتحاد، سوف يخضع لاختبار خلال تدريبات فريقه، مساء اليوم السبت، لاختبارات لحسم جاهزيته لمباراة الوحدة بالدوري.

وكان اللاعب البرازيلي قد تواجد في عيادة ناديه على هامش تدريبات فريقه، مساء يوم أمس، بعدما تجددت إصابته في الساق.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ويحاول الجهاز الفني تجهيز اللاعب البرازيلي للاعتماد عليه خلال مباراة الوحدة المرتقبة، في ظل اعتماد نونو سانتو المدير الفني على خدماته.