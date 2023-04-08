شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يحسم إنتقال بنزيما إلى اتحاد جدة.. مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن موقف بنزيما الحالي من الرحيل عن الفريق المدريدي فى الفترة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب سينتهي مع النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وقال أنشيلوتي عبر بعض التصريحات الإعلامية: " بنزيما لاعبا مهما للغاية لنا، أعتقد بقائه داخل صفوف ريال مدريد فى الموسم المقبل مع الفريق ".

وأضاف:" ملف التجديد لا يتم الحديث عنه فى الوسائل الإعلامية، هناك تفاصيل ومستجدات عديدة فى هذا الملف، ولا استطيع أن أجزم ببقاء اللاعب من عدمه ".

وتابع:" متأكد للغاية من رغبة بنزيما فى البقاء حتى الآن، ولكن فى نهاية الموسم قد تتغير الأمور تمامًا، لا سيما أن الدولي الفرنسي هدفا كبيرا للعديد من الأندية الأوروبية الكبري، بخلاف بعض الأندية العربية.



إتحاد جدة يواصل إغراءته للاعب

هذا وقد أكدت بعض المصادر، أن مسئولي العميد لن يتوقفوا عند هذا الحد، خاصة بعد أن وصلوا مع اللاعب لمرحلة متطورة وجيدة للغاية من المفاوضات، للتعاقد معه لمدة موسمين قادمين.

هذا وقد تألق بنزيما بشكل كبير فى الكلاسيكو الأخير، بعد أن تمكن من تسجيل هاتريك فى رباعية الفريق أمام النادي الملكي.