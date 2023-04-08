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محمد الفلاح - نتيجة مباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي

نتيجة مباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الهلال مباراة قوية مساء اليوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 على أرضية ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) حينما يحل ضيفا على الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من عمر الدوري السعودي الممتاز لموسم 2022-2023،.

ويطمح الزعيم في الفوز في هذه المباراة لمواصلة مطاردة الثلاثي الأعلى منه، النصر والاتحاد والشباب في الدوري السعودي، والحصول على لقب البطولة

موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

تقوم مجموعة قنوات SSC بنقل أحداث المباراة بتعلق بلال علام بالإضافة إلي امكانية المشاهدة عبر منصة شاهد الرقمية.

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الهلال مع الشباب عبر قناة SSC SPORT HD 1.

تردد قناة SSC SPORT HD 1 على عرب سات

التردد 12418.

بمعدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

وفي الدفاع: خليفة الدوسري، سعود عبد الحميد، ومحمد البريك.

خط الوسط: فيضم كويلار، وأندريه كاريلو، ومحمد كنو، وسالم الدوسري.

وفي الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

تشكيل الشباب المتوقع ضد الهلال اليوم

وتعتمد تشكيلة الشباب أمام الهلال اليوم على طريقة اللعب بخطة 4-4-2، وبتشكيل رسمي يشهد تواجد ومشاركة كلًا من العناصر الآتية:



حراسة المرمى: كيم جيو

خط الدفاع: متعب الحربي – حسان تمبكتي – إياغو سانتوس – فواز الصقور

الوسط: إيفر بانيجا – كريتشوفياك – هتان باهبري – آرون

خط الهجوم: كارلوس جونيور – كريستيان جوانكا

مواجهة بعنوان صراع المركز الثالث سوف تجمع بين فريقي الهلال والشباب في دوري روشن السعودي، في هذا الموضوع سوف نتعرف على موعد مباراة الهلال والشباب ورابط حجز تذاكر المباراة والقنوات الناقلة.

وينتظر عشاق الهلال والشباب مواجهة عامرة بالإثارة والمتعة الكروية؛ نظرا لأن الزعيم يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق الشباب صاحب ال 44 نقطة، وذلك يعني أن الفائز منهما سوف ينفرد بالمركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين “روشن”.