السعودية اليوم / سفير المملكة لدى مالي يقيم مأدبة إفطار رمضاني



باماكو 17 رمضان 1444هـ الموافق 8 أبريل 2023م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد، مأدبة إفطار رمضاني حضرها عدد من الشخصيات المالية من بينهم معالي مستشار فخامة رئيس الفترة الانتقالية الدكتور زيني مولاي، ومعالي وزير الشؤون الدينية والعبادة والعادات الدكتور محمدو عمر كوني.

كما حضر المأدبة، أعضاء السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها.

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14:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.