السعودية اليوم / سفير المملكة لدى السودان يلتقي المبعوث الفرنسي للقرن الأفريقي



الخرطوم 17 رمضان 1444هـ الموافق 8 أبريل 2023م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، في مقر إقامته بضاحية كافوري بالخرطوم بحري مساء أمس، المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافي الذي يزور الخرطوم حالياً.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الآراء حول العملية السياسية وآفاق الوصول إلى توافق بين الأطراف السودانية.

حضر اللقاء، سفيرة فرنسا لدى السودان رجاء ربيع، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان حمد الجنيبي.

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14:36ت م

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