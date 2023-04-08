السعودية اليوم / أمانة جدة تنجز 88 % من مشروع تصريف مياه الأمطار بطريق الحرمين



جدة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

أنجزت أمانة محافظة جدة أكثر من 88% من أعمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار - طريق الحرمين (الجزء الأول) بحي النخيل في المنطقة الواقعة من طريق الملك عبدالله إلى طريق فلسطين، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة, والتي تُعد إحدى مستهدفات رؤية

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان بن عبدالله الزهراني, أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 93.442 مليون ريال، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ نحو 5.76 كيلومتر مربع، فيما يهدف إلى تنفيذ حلول لتصريف الأمطار لكامل حي النخيل ولمنطقة شمال أبرق الرغامة امتدادا إلى شارع فلسطين، والذي سيساهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات في المناطق المستهدفة، كما يزيد من نسبة تغطية شبكات تصريف مياه الأمطار في مدينة جدة.

وبين أن الأعمال تجري باستخدام الحفر المفتوح وتتضمن إنشاء 6 شبكات فرعية يصل متوسط أطوالها إلى 16.4 كم، وتعتمد بشكل رئيسي على تصريف مياه الأمطار بالاعتماد على ميول الأرض الطبيعية إلى مجرى القناة الممتدة من سد أم الخير، كما سيشتمل العمل على تركيب 181 منهلا, و 227 مصيدة أمطار، بالإضافة إلى إنشاء محطتي رفع بقطر 7 أمتار وعمق 11 مترا حيث تحتوي كل محطة على ثلاث مضخات بهدف ضمان رفع أكبر كمية من التدفقات وتصريف المياه في المناطق المنخفضة إلى القناة مباشرة، مشيراً إلى أن المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 185 يدا عاملة.

// انتهى //

14:20ت م

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جدة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسأنجزت أمانة محافظة جدة أكثر من 88% من أعمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار - طريق الحرمين (الجزء الأول) بحي النخيل في المنطقة الواقعة من طريق الملك عبدالله إلى طريق فلسطين، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة, والتي تُعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030.وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان بن عبدالله الزهراني, أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 93.442 مليون ريال، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ نحو 5.76 كيلومتر مربع، فيما يهدف إلى تنفيذ حلول لتصريف الأمطار لكامل حي النخيل ولمنطقة شمال أبرق الرغامة امتدادا إلى شارع فلسطين، والذي سيساهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات في المناطق المستهدفة، كما يزيد من نسبة تغطية شبكات تصريف مياه الأمطار في مدينة جدة.وبين أن الأعمال تجري باستخدام الحفر المفتوح وتتضمن إنشاء 6 شبكات فرعية يصل متوسط أطوالها إلى 16.4 كم، وتعتمد بشكل رئيسي على تصريف مياه الأمطار بالاعتماد على ميول الأرض الطبيعية إلى مجرى القناة الممتدة من سد أم الخير، كما سيشتمل العمل على تركيب 181 منهلا, و 227 مصيدة أمطار، بالإضافة إلى إنشاء محطتي رفع بقطر 7 أمتار وعمق 11 مترا حيث تحتوي كل محطة على ثلاث مضخات بهدف ضمان رفع أكبر كمية من التدفقات وتصريف المياه في المناطق المنخفضة إلى القناة مباشرة، مشيراً إلى أن المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 185 يدا عاملة.// انتهى //14:20ت م0047

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