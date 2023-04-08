السعودية اليوم / باكستان تقرر إطلاق عملية عسكرية جديدة لمكافحة الإرهاب



إسلام آباد 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

قرر مجلس الأمن الوطني الباكستاني إطلاق عملية أمنية شاملة ضد الجماعات المسلحة، وذلك لاجتثاث خطر الإرهاب من البلاد.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس الليلة الماضية في إسلام آباد برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف ومشاركة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الاجتماع ركز على مناقشة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، والوضع على الحدود، وسبل تعزيز مكافحة الإرهاب الداخلي.

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