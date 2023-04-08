شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعلن طبيعة إصابة ثنائي الفريق ومدة غيابهم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي النصر السعودي، عن طبيعة إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، ومدة غيابهم عن الملاعب والمباريات، خلال الفترة المقبلة.

وتعرض سامي النجعي وأمين بخاري ثنائي الفريق العالمي، للإصابة خلال الفترة الماضية، وهي بمثابة ضربة قوية للفرنسي رودي جارسيا المدير الفني.

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن النجعي يُعاني من تمزق في الرباط الداخلي للركبة، سيحتاج على إثره لعلاج وراحة لمدة 4 أسابيع.

واختتم نادي النصر بيانه بالتنويه إلى أن حارس مرماه أمين بخاري تعرض لكسر في إصبع القدم، سيحتاج على إثره إلى علاج وراحة لمدة 4 أسابيع.