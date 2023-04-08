شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشباب يوجه رسالة إلى دياز بعد الفوز بثلاثية بالدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الإسباني فيسينتي مورينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، أن الفوز أمام الهلال، لم يكن سهلًا.

وكان الهلال خسر أمام الشباب، بثلاثية مقابل دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي.

وقال مورينو في مؤتمر صحفي: "أهنئ اللاعبين على الأداء الكبير الذي قدموه، والهلال فريق قوي وصعب، لكن نجحنا في تحقيق الفوز المهم".

وأضاف: "رغبة اللاعبين الكبيرة دفعتنا لتحقيق انتصار لم يتحقق منذ فترة طويلة في الدوري، واعتمدنا أسلوبا متوازنا، بتقارب في الخطوط، ولم نلجأ للدفاع".

وتابع: "أن تفوز على الهلال بثلاثية دون مقابل ليس بالأمر السهل، عادة لا نستغل الفرص في المباريات، وهذا الأمر اختلف اليوم، وأتمنى استمراره".

وعن اعتراض مدرب الهلال رامون دياز على أداء حكم المباراة، علق مورينو: "مع كامل الاحترام له، لن أتحدث عما قال، لأنني أحترم الحكام وليس من عادتي انتقادهم".

واختتم: "نعمل على الاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري، وسنبدأ من الغد التفكير في مباراة الخليج، وسنقاتل لتحقيق الانتصارات وبعد ذلك سننتظر تعثر الفرق المنافسين