السعودية اليوم / جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة تنهض بـ 18 مركزاً لخدمة البحث العلمي



جدة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس

توجت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة "UBT"؛ نتاجها البحثية بـ 18 مركزاً لخدمة البحث العلمي؛ بهدف العمل في بيئة تعليمية إبداعية، وتطوير المعرفة بنشاط من خلال البحث الجديد الذي يتطور العملية التعليمية، ويتناول احتياجات المجتمع، ويدعم تطورات الأعمال المستدامة؛ وفق ما تتطلع إليه رؤية

وعززت الجامعة من خلال مركز البحوث والاستشارات؛ البحث التطبيقي والابتكار العلمي، والارتباط بالباحثين من ذوي الكفاءات العالية، وأكاديميين ذائعي الصيت عالميًا وينشرون في مجلات أكاديمية رفيعة المستوى، والذين تتناول أبحاثهم التطبيقية القضايا التي لها آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية؛ إسهاماً في خدمة المجتمع وبناء اقتصاد المعرفة في المملكة، والاستفادة من لأبحاث التطبيقية الجديدة والمنشورات والتعاون الدولي في تحقيق الإمكانات الصناعية لأبحاث الجامعة.

وتحرص الجامعة من خلال الأنشطة البحثية على تطوير مناهجها متعددة التخصصات؛ للإسهام في المشاريع الناشئة وحل المشكلات الحالية التي تواجه المجتمع والاقتصاد على المستويين المحلي والوطني، إلى جانب تدعيم البحث العلمي بمختبرات واستوديوهات متطورة ومرافق للمؤتمرات وخدمات لدعم مختلف الدراسات البحثية؛ بمتابعة عمادة البحث العلمي "DSR"؛ انطلاقاً من رؤية الجامعة المتمثلة في أن تكون مركزًا لأبحاث جديدة عالية الجودة تسهم في حياة أفضل وأكثر استدامة.

// انتهى //

13:35ت م

0041



جدة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واستوجت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة "UBT"؛ نتاجها البحثية بـ 18 مركزاً لخدمة البحث العلمي؛ بهدف العمل في بيئة تعليمية إبداعية، وتطوير المعرفة بنشاط من خلال البحث الجديد الذي يتطور العملية التعليمية، ويتناول احتياجات المجتمع، ويدعم تطورات الأعمال المستدامة؛ وفق ما تتطلع إليه رؤية السعودية 2030.وعززت الجامعة من خلال مركز البحوث والاستشارات؛ البحث التطبيقي والابتكار العلمي، والارتباط بالباحثين من ذوي الكفاءات العالية، وأكاديميين ذائعي الصيت عالميًا وينشرون في مجلات أكاديمية رفيعة المستوى، والذين تتناول أبحاثهم التطبيقية القضايا التي لها آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية؛ إسهاماً في خدمة المجتمع وبناء اقتصاد المعرفة في المملكة، والاستفادة من لأبحاث التطبيقية الجديدة والمنشورات والتعاون الدولي في تحقيق الإمكانات الصناعية لأبحاث الجامعة.وتحرص الجامعة من خلال الأنشطة البحثية على تطوير مناهجها متعددة التخصصات؛ للإسهام في المشاريع الناشئة وحل المشكلات الحالية التي تواجه المجتمع والاقتصاد على المستويين المحلي والوطني، إلى جانب تدعيم البحث العلمي بمختبرات واستوديوهات متطورة ومرافق للمؤتمرات وخدمات لدعم مختلف الدراسات البحثية؛ بمتابعة عمادة البحث العلمي "DSR"؛ انطلاقاً من رؤية الجامعة المتمثلة في أن تكون مركزًا لأبحاث جديدة عالية الجودة تسهم في حياة أفضل وأكثر استدامة.// انتهى //13:35ت م0041

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.