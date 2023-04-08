شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي: هناك مخطط لإبعادنا عن المنافسة على الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، غضبه الكبير من القرارات التحكيمية للحكم ماجد الشمراني، في مواجهة الشباب بدوري روشن السعودي.

واعترض المفرج على عدم ذهاب الحكم إلى الـVAR خلال المباراة التي خسر فيها الزعيم أمام الشباب بثلاثية نظيفة، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال المفرج، في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "هناك علامة استفهام كبيرة على ما حدث، فلم يتم استدعاء حكم الساحة من الـVAR الذي لم يتواجد بالملعب.. هناك شيء غريب، كأنه إبعاد للهلال عن المنافسة".

وتابع: "الحكم الرابع أكد لسعود كريري مشاهدته للمسة اليد، في الهدف الثاني للشباب، وأبلغ حكم الساحة، حكم المباراة أكد لي بدوره أن حكم الـVAR لم يستدعه في لقطة ركلة الجزاء، قبل هدف الشباب الأول".

واستطرد: "تعيين الحكم ماجد الشمراني لم نعلم عنه إلا في الملعب، والمباراة حدثت فيها أخطاء فادحة، خصوصًا في هدفي الشباب الأول والثاني، ونريد أن نسمع توضيحات لما حدث في مواجهة الشباب، وهل كان عقابًا للهلال على طلبه حكامًا أجانب في أرضه؟".

وأضاف: "جرى تداول خبر أنه تمت استشارة الهلال، بخصوص جدوله قبل نهائي البطولة الآسيوية ولم يحدث ذلك، ولم تتم استشارتنا بشأن جدول مباريات الدوري المحلي أبدا".

واختتم: "كل فريق نواجهه يكون مرتاحا أكثر منا، ففي ظرف أسبوع نلعب 3 مباريات، ولا تقل لي هذه ضريبة المنافسة، هل هذا جزاء من يمثلك بشكل قوي في المحافل العالمية؟".